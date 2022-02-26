Українські силовики під Києвом захопили ще одного російського окупанта, який прийшов зі зброєю в Україну за наказом Володимира Путіна.

Відео полоненого полковника Росгвардії, який просить вибачення в українців за те, що ступив на чужу територію, опублікувало СБУ.

За словами полоненого спецпризначенця, вранці 24 лютого їм дали наказ “допомагати ЗС РФ у захопленні території України і забезпеченні контролю над нею та подавленні спротиву громадян України”.

Він також стверджує, що “вони не до кінця розуміли, куди їдуть, тому що керівництво не до кінця доводило інформацію”. Він розповів, як під виглядом “навчань” у Білорусі готувалося вторгнення в Україну. Окупанти залучили велику кількість регіональних підрозділів Росгвардії, зокрема чеченців.

Полонений росіянин закликає російських окупантів скласти зброю і “припинити планомірне знищення мирного населення”. На відео СБУ видно, як він просить пробачення в українців.

Ще два російських полонених окупанти у Харкові на вже навоювалися, не знайшли в Україні “фашистів” та дуже просять батьків, щоб вони допомогли забрати їх додому.

Станом на ранок, 26 лютого, стало відомо про знищення вже понад 3,5 тис. російських військових, які прийшли з війною на українську землю, було знищено.