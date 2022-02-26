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Потрібно зупинити агресію РФ: Володимир Кличко закликав світ допомогти зупинити війну в Україні

Юля Захарченко редакторка стрічки
Володимир Кличко

Володимир Кличко звернувся до демократичного світу із закликом негайно допомогти зупинити війну в Україні, яку розпочала Російська Федерація збройною агресією.

– Я звертаюся до всього світу: зупиніть війну, яку розпочала Росія. Сьогодні ракети обстрілювали мирне населення Києва. Гинуть цивільні люди. І це відбувається в самому центрі Європи, – наголосив він.

Кличко переконаний, що зараз не час для очікування, тому що війна в Україні може призвести до гуманітарної катастрофи.

– Потрібно діяти негайно, щоб зупинити російську агресію. Будь-чим, що у вас є, та терміново! Завтра або вже через годину може бути запізно. Прошу: почніть діяти негайно, – закликав Володимир Кличко.

Кличко вважає, що світ не має чекати, потрібно діяти вже зараз, щоб зупинити розпочату Росією війну на території України.

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Фото: Dreamstime

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