Українців закликали демонтувати дорожні знаки з назвами населених пунктів – Укравтодор

Укравтодор розпочав демонтаж дорожних знаків на всіх дорогах України. Першочергово зніматимуть вказівні знаки та назви населених пунктів.

За даними Укравтодору, російсько-окупаційні війська мають поганий зв’язок, не орієнтуються на місцевості та вулицях України.

– У ворога жалюгідний зв‘язок, вони не орієнтуються на місцевості. Допоможімо їм потрапити прямісінько у пекло, – наголосили в Укравтодорі.

Укравтодор закликав усі шляхові організації, територіальні громади, органи місцевого самоврядування та всіх українців негайно демонтувати дорожні знаки на території країни.