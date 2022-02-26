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Українців закликали демонтувати дорожні знаки з назвами населених пунктів – Укравтодор

Юля Захарченко редакторка стрічки
Українців закликали демонтувати дорожні знаки з назвами населених пунктів – Укравтодор

Укравтодор розпочав демонтаж дорожних знаків на всіх дорогах України. Першочергово зніматимуть вказівні знаки та назви населених пунктів.

За даними Укравтодору, російсько-окупаційні війська мають поганий зв’язок, не орієнтуються на місцевості та вулицях України.

Фото: Укравтодор

– У ворога жалюгідний зв‘язок, вони не орієнтуються на місцевості. Допоможімо їм потрапити прямісінько у пекло, – наголосили в Укравтодорі.

Укравтодор закликав усі шляхові організації, територіальні громади, органи місцевого самоврядування та всіх українців негайно демонтувати дорожні знаки на території країни.

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Джерело: Укравтодор

Фото: Depositphotos, Укравтодор

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