Херсон приходит в себя после атаки российских оккупантов. В настоящее время здесь решается вопрос с обеспечением горожан хлебом и продуктами первой необходимости.

Об этом сообщил мэр Херсона Игорь Колыхаев.

Он заявил, что город под украинским флагом. Инфраструктура постепенно возвращается в обычный режим.

В городе стабильная подача воды. В 6.30 утра 26 февраля на линию вышли первые троллейбусы. Улицы постепенно убирают.

— Херсон наш! И так будет всегда, ведь это наша земля! – призвал Игорь Колыхаев.

Сообщается также, что в бомбоубежищах Херсона за минувшие сутки родились двое здоровых мальчиков.

Кроме того, сегодня ночью на подлете в Черноморск сбили вражеский беспилотник, атаковавший корабль морской охраны Госпогранслужбы Украины Григорий Куропятников. Об этом сообщает пресс-центр ГНСУ.

Морские пограничники открыли огонь по беспилотнику, взявшему курс на украинский берег. Дрон сбили на подлете в Черноморск.