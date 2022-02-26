Херсон оговтується після атаки російських окупантів. Наразі тут вирішується питання із забезпеченням городян хлібом і продуктами першої необхідності.

Про це повідомив мер Херсона Ігор Колихаєв.

Він заявив, що місто під українським прапором. Інфраструктура поступово повертається в звичайний режим.

У місті стабільна подача води. О 6.30 ранку 26 лютого на лінію вийшли перші тролейбуси. Вулиці поступово прибирають.

– Херсон наш! І так буде завжди, адже це наша земля! – закликав Ігор Колихаєв.

Повідомляється також, що в бомбосховищах Херсона за минулу добу народилися двоє здорових хлопчиків.

Крім того, сьогодні вночі на підльоті до Чономорська збили ворожий безпілотник, який атакував корабель морської охорони Держприкордонслужби України Григорій Куроп’ятніков. Про це повідомляє пресцентр ДПСУ.

Морські прикордонники відкрили вогонь по безпілотнику, який взяв курс на український берег. Дрон збили на підльоті до Чорноморська.