В Крюковцах Черниговской области работники Нацполиции вместе с обычными украинскими остановили движение российских танков.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, для этого они вышли на дорогу.

— Полицейские против колонны танков, рискуя собственной жизнью, стояли бок о бок с местными жителями, чтобы российская техника развернулась к себе домой, в Россию, — говорится в сообщении.

На видео заметно, как стражи порядка, а также обычные граждане заблокировали движение танка на дороге.

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С 24 февраля 2022 года Россия напала на Украину. Враг атаковал утром по разным направлениям, возле Киева, Харькова, Одессы, Днепра раздавались взрывы.

Сейчас в разных уголках страны идет противостояние.

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Украинцев призывают не паниковать, оставаться в безопасности — дома или в хранилищах, а также доверять только проверенной информации. Также при возможности можно поддерживать украинских военных и необдуманными действиями не помогать оккупантам.