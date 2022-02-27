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Поліція та активісти проти колони танків: на Чернігівщині люди зупинили війська РФ

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
танк

У Крюківцях Чернігівської області працівники Нацполіції разом зі звичайними українцями зупинили рух російських танків.

Як повідомляє пресслужба МВС України, для цього вони вийшли на дорогу.

– Поліцейські проти колони танків, ризикуючи власним життям, стояли пліч-о-пліч з місцевими мешканцями, щоб російська техніка розвернулася до себе додому, у Росію, – йдеться у повідомленні.

На відео помітно, як правоохоронці, а також звичайні громадяни заблокували рух танку на дорозі.

З 24 лютого 2022 року Росія напала на Україну. Ворог атакував вранці з різних напрямків, біля Києва, Харкова, Одеси, Дніпра лунали вибухи.

Наразі в різних куточках країни триває протистояння.

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Українців закликають не панікувати, залишатися у безпеці – вдома чи у сховищах, а також довіряти лише перевіреній інформації. Також за можливості можна підтримувати українських військових та необдуманими діями не допомагати окупантам.

Джерело: МВС

Фото: Pixabay

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