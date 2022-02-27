У Прилуках ЗСУ знищили танкову роту армії Росії разом з особовим складом

Російсько-окупаційні війська досі намагаються знищити суверенітет та територіальну цілісність України. Бойовики намагалися прорватися у Прилуки під Черніговом.

За даними Міністерства оборони, один з підрозділів Збройних сил України внаслідок боїв за незалежність нашої держави знищив танкову роту армії Російської Федерації, яка хотіла взяти під контроль Прилуки.

У Міноборони зазначили, що роту російсько-окупаційних військ знищили разом с особовим складом. Ворог зазнає величезних втрат на всій території України – у Харкові, Херсоні, Києві та інших містах.

– Слава Україні. Разом переможемо, – переконані українські військовослужбовці.

Вранці 24 лютого Російська Федерація здійснила масштабне вторгнення на територію нашої держави. У противника закінчується паливо, їжа та вода, окупанти зазнають значних втрат особового складу.

Війна в Україні триває вже четвертий день. Внаслідок обстрілів бойовиків за цей час загинули щонайменше 16 дітей, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.