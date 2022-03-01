Ситуация в Киеве остается напряженной, армия наносит непоправимые потери врагу — ВСУ

Российско-оккупационные войска пытаются захватить независимую Украину разными способами. Враг устроил кровавые бои под Киевом, чтобы прорваться в столицу и захватить власть.

По данным командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, оккупанты уничтожают гражданскую инфраструктуру и наносят ракетные удары на всей территории государства.

Ситуация в Киеве остается напряженной. Колонны российской техники продолжают хаотическое движение в пригородах столицы.

– Много российской техники брошено. Еще больше сожжено с помощью NLAW, FGM-148 Javelin, а с воздуха – Bayraktar. Врагу от наших средств поражения не спрятаться ни днем, ни ночью, — убежден командующий Сухопутными войсками ВСУ, командующий обороной Киева, генерал-полковник Александр Сырский.

Силы обороны продолжают выполнять возложенные на них задачи по обороне Киева. Подразделения круглосуточно наносят невосполнимые потери врагу.

Из-за военного положения в Украине комендантский час в Киеве продолжает действовать с 20.00 до 7.00 каждый день. Украинцев призывали оставаться в укрытиях и беречь себя.

Фото: Сухопутные войска ВСУ