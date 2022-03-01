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Факты / Украина / Общество

Что делать, если российские военные забрали ваш мобильный телефон

Юля Захарченко редактор ленты
Что делать, если российские военные забрали ваш мобильный телефон

Украинские операторы на фоне вторжения российско-оккупационных войск отключили связь боевикам, заблокировав доступ телефонов с российскими номерами в свои сети.

Наемникам Российской Федерации для слаженной работы необходима связь – один из ключевых элементов для ведения эффективных боевых действий против государства.

По этой причине оккупационные войска пытаются отбирать телефоны украинцев, чтобы получить возможность позвонить с их номеров и передать информацию.

Оккупанты забрали телефон: что делать

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко призвал граждан, у которых оккупанты забрали мобильный телефон, как можно скорее сообщить об этом украинским операторам и попросить заблокировать SIM-карту.

Это может оказаться непростой задачей, когда вы остались без доступа к связи и телефону. Однако важно оставить врага без возможности передавать информацию, которая может навредить мирным жителям и нашему государству.

Попытайтесь найти соседей или знакомых, у которых есть телефон, или воспользуйтесь стационарным аппаратом. Если рядом с вами есть отделение полиции или других правоохранительных органов, попросите их позвонить оператору.

Это важно – от одного звонка российских боевиков может зависеть безопасность Украины и жизнь местных жителей.

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Фото: Depositphotos

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