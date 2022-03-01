Українські оператори на тлі вторгнення російсько-окупаційних військ відключили зв’язок бойовикам, заблокувавши доступ телефонів з російськими номерами до своїх мереж.

Найманцям Російської Федерації для злагодженої роботи необхідний зв’язок – один з ключових елементів для ведення ефективних бойових дій проти держави.

З цієї причини окупаційні війська намагаються відбирати телефони в українців, щоб мати можливість зателефонувати з їхніх номерів та передати інформацію.

Окупанти забрали телефон: що робити

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко закликав громадян, в яких окупанти забрали мобільний телефон, якомога швидше повідомити про це українських операторів та попросити заблокувати SIM-карту.

Це може стати непростою задачею, коли ви залишилися без доступу до зв’язку та телефону. Проте важливо залишити ворога без можливості передавати інформацію, яка може нашкодити мирним жителям та нашій державі.

Спробуйте знайти сусідів чи знайомих, в яких є телефон, або скористайтеся стаціонарним апаратом. Якщо поруч з вами є відділення поліції або інших правоохоронних органів, попросіть у них зателефонувати оператору.

Це важливо – від одного дзвінка російських бойовиків може залежати безпека України та життя місцевих мешканців.