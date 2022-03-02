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Факти / Україна / Суспільство

Майже 90% українців впевнені у перемозі: соціологи назвали результати опитування безпрецедентними

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
опрос

Соціологічна група Рейтинг провела опитування, в результаті якого з’ясувалося, що 88% українців вірять в те, що Україна зможе відбити напад Росії.

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Результати опитування соціологічної групи Рейтинг:

  • 76% українців підтримують вступ країни до НАТО
  • 86% українців підтримують вступ до Євросоюзу
  • 90% українців, думаючи про ситуацію в країні, відчувають надію
  • 80% опитаних зазначили, що готові захищати цілісність України зі зброєю в руках.

Соціологи називають цифри соцопитування безпрецедентними.

Джерело: Ukraine NOW

Фото: Depositphotos

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