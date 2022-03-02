Соціологічна група Рейтинг провела опитування, в результаті якого з’ясувалося, що 88% українців вірять в те, що Україна зможе відбити напад Росії.

Результати опитування соціологічної групи Рейтинг:

76% українців підтримують вступ країни до НАТО

86% українців підтримують вступ до Євросоюзу

90% українців, думаючи про ситуацію в країні, відчувають надію

80% опитаних зазначили, що готові захищати цілісність України зі зброєю в руках.

Соціологи називають цифри соцопитування безпрецедентними.

Джерело: Ukraine NOW