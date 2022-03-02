Соціологічна група Рейтинг провела опитування, в результаті якого з’ясувалося, що 88% українців вірять в те, що Україна зможе відбити напад Росії.
Результати опитування соціологічної групи Рейтинг:
- 76% українців підтримують вступ країни до НАТО
- 86% українців підтримують вступ до Євросоюзу
- 90% українців, думаючи про ситуацію в країні, відчувають надію
- 80% опитаних зазначили, що готові захищати цілісність України зі зброєю в руках.
Соціологи називають цифри соцопитування безпрецедентними.
Джерело: Ukraine NOW