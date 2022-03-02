Николаев 02.03.2022 года. Как сообщил глава Николаевской областной госадминистрации Виталий Ким, утром враг высадил десант из 4-х вертолетов в районе Баловного.

Был введен комендантский час и председатель приказал всем покинуть улицы.

— Бои идут возле Калиновки, — сообщил председатель ОГА. – Их там разбили. Часть русских агрессоров повернула в сторону Баштанки. В Николаеве неприятеля нет.

Николаев – 12.30. Виталий Ким рассказал, что можно выходить из укрытий, напряжение спало, комендантский час отменяется.

Основная техника врага дислоцируется недалеко от Вознесенска, выше Новой Одессы, возле Еланца, часть ее будет перемещаться в другое место.

— О хорошем, ВСУ отлично отработали защиту города, — констатировал Ким. – агрессор отступил в сторону Баштанки.

А тем временем тероброна захватила два Тигра, заблудившихся в Калиновке. Был обезврежен российский спецназ!

Российские вояки, испугавшись селян, бросили под Баштанкой свой ЗРПК Панцирь С1, стоимостью $15 млн, а сам “народ-победитель” разбежался по украинским полям как крысы, написал на своей странице в Facebook мэр города Днепр Борис Филатов. Война – это страшное горе, но этот народ победить невозможно, констатировал он.

Источники: Миколаївська ОДА, Борис Філатов