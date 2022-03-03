Зеленский создал Координационный штаб для помощи пострадавшим от войны

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание с мэрами городов, главами областных государственных администраций и руководителями военных администраций.

Как сообщили в Офисе президента, участники обсудили текущую ситуацию в стране.

Кроме того, была обсуждена подготовка городов к обороне и ее прогресс: возведение укреплений, КПП, обеспечение техникой и оружием и т.д.

Отдельно было обсуждено комплектование Сил территориальной обороны (ТРО) и их координация с местными властями и правоохранителями.

— В контексте гуманитарной ситуации руководители местных властей проинформировали главу государства о количестве жертв среди гражданского населения, ущербе, нанесенном инфраструктуре, государственному и частному имуществу, — говорится в сообщении.

Руководителями населенных пунктов были озвучены самые проблемные регионы, обсуждены поставки лекарств, продовольствие и организация зеленых коридоров, где это нужно.

По итогам совещания президент дал соответствующие поручения и получил информацию о необходимых кадровых решениях.

В частности, Зеленский создал Координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам, главой которого назначил руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Кроме Ермака, в состав Координационного штаба вошли три заместителя руководителя ОПУ, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, по одному представителю от МИД, Минобороны, Мининфраструктуры, Минздрава и Минсоцполитики.

Заниматься освещением деятельности Координационного штаба будет Дарья Заровна, советник руководителя ОП по вопросам коммуникаций.

В то же время Кабмину поручено обеспечить оперативное взаимодействие представителей областных военных администраций с Координационным штабом, а также эффективное сотрудничество с дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями иностранных государств в Украине, международными организациями, иностранными донорами по оказанию гуманитарной помощи Украине.

Указом рекомендовано Национальному банку Украины открыть спецсчет для сбора средств для предоставления гуманитарной помощи лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах в связи с началом войны России против Украины.