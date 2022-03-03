Зеленський створив Координаційний штаб для допомоги постраждалим від війни

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду з мерами міст, головами обласних державних адміністрацій та керівниками військових адміністрацій.

Як повідомили в Офісі президента, учасники обговорили поточну безпекову ситуацію в країні.

Крім того, була обговорена підготовка міст до оборони та сам її перебіг: зведення укріплень, КПП, забезпечення технікою та зброєю тощо.

Окремо було обговорено комплектування Сил територіальної оборони (ТРО) та їхньої координації з місцевою владою й правоохоронцями.

– У контексті гуманітарної ситуації керівники місцевих влад поінформували главу держави про кількість жертв серед цивільного населення, шкоду, завдану інфраструктурі, державному та приватному майну, – йдеться у повідомленні.

Керівниками населених пунктів були озвучені найпроблемніші регіони, обговорено постачання ліків, продовольства та організацію зелених коридорів, де це потрібно.

За підсумками наради президент дав відповідні доручення та отримав інформацію щодо необхідних кадрових рішень.

Зокрема, Зеленський утворив Координаційний штаб з гуманітарних та соціальних питань, головою якого призначив керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Крім Єрмака, до складу Координаційного штабу увійшли три заступники керівника ОПУ, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, по одному представнику від МЗС, Міноборони, Мінінфраструктури, МОЗ та Мінсоцполітики.

Займатись висвітленням діяльності Координаційного штабу буде Дарія Зарівна, яка є радницею керівника ОП з питань комунікацій.

Водночас Кабміну доручено забезпечити оперативну взаємодію представників обласних військових адміністрацій з Координаційним штабом, а також ефективну співпрацю з дипломатичними представництвами і консульськими установами іноземних держав в Україні, міжнародними організаціями, іноземними донорами щодо надання гуманітарної допомоги Україні.

Указом рекомендовано Національному банку України відкрити спецрахунок для збору коштів для надання гуманітарної допомоги для осіб, що перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку з початком війни Росії проти України.