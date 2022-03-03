Укрзализныця предоставила Вооруженным силам Украины 20 вагонов-холодильников для вывоза погибших российских агрессоров.

— Перед Укрзализныцей была поставлена задача направить 20 вагонов для вывоза 200-х российской армии со станции Фастов, Одесса-Застава, Подольск, Мерефа, Запорожье, — говорится в заявлении Укрзализныци.

Грузоподъемность одного такого вагона — 50 тонн. Таким образом можно вывезти 10 тыс. убитых солдат путинский войск.

Сейчас вагоны находятся на станциях в ожидании полной погрузки.

Стоит отметить, что Укрзализныця разрабатывает регламент движения таких поездов на санитарном расстоянии от других поездов и населенных пунктов.

Эти вагоны будут задействованы исключительно для перевозки убитых агрессоров российской армии.

Погибшие украинские солдаты эвакуируются силами ВСУ — без применения подвижного состава УЗ.

С начала вторжения России в Украину, с 24 февраля по 3 марта, общие боевые потери агрессора ориентировочно составляют около 9 тыс. человек.

Также захватчики потеряли 217 единиц танков, 900 боевых бронированных машин (ББМ) и 90 артиллерийских систем.