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Факты / Украина / Общество

Как работать наземный транспорт в Киеве с 3 марта: основные изменения

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
автобуси

В Киевской государственной администрации сообщили, как будет работать наземный общественный транспорт с 3 марта.

В частности, отметили, что в столице 3 марта наземный транспорт и метрополитен работает с 08:00 до 19:00 в сокращенном составе только по отдельным маршрутам.

Автобусные маршруты с изменениями:

  • №21 – от ул. Милославской до ул. Каштановой
  • №73 – ул. Милославской до ул. Каштановой
  • №101 – от ул. Милославской к ж.м. Радужный
  • №103 – от ул. Светлицкого до ул. Ефремова через пл. Марченко
  • №51 – через Дарницкий мост
  • №55 – через Дарницкий мост
  • №115 — через Дарницкий мост
  • №114 – от Милославской до ж.м. Радужный
  • №69 – от Дворца спорта до ул. Гната Юры
  • №90 – от ул. Туполева до ул. Гната Юры
  • №22 – через Дарницкий мост
  • №91 – через Дарницкий мост
  • №118 – от Политехнического института – до моста Патона.

Временно не будет осуществляться движение таких автобусных маршрутов №1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 78, 88, 100, 104.

Остальные маршруты работают по постоянным схемам.

Троллейбусные маршруты:

Организованная работа троллейбусного маршрута от ст. г. Васильковская до ул. Смолича.

Движение других маршрутов временно не производится.

Трамвайные маршруты:

  • Организованная работа трамвайных маршрутов №№ 2, 8К, 22К, 29К, 33А – по постоянным схемам.
  • Организованное трамвайное сообщение на участке Подольское ТРЭД – Контрактовая площадь.

Движение других маршрутов временно не производится.

В КГГА обратили внимание, что в работу маршрутов общественного транспорта могут быть внесены другие оперативные изменения.

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Источник: Киевпастранс

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