В Киевской государственной администрации сообщили, как будет работать наземный общественный транспорт с 3 марта.
В частности, отметили, что в столице 3 марта наземный транспорт и метрополитен работает с 08:00 до 19:00 в сокращенном составе только по отдельным маршрутам.
Автобусные маршруты с изменениями:
- №21 – от ул. Милославской до ул. Каштановой
- №73 – ул. Милославской до ул. Каштановой
- №101 – от ул. Милославской к ж.м. Радужный
- №103 – от ул. Светлицкого до ул. Ефремова через пл. Марченко
- №51 – через Дарницкий мост
- №55 – через Дарницкий мост
- №115 — через Дарницкий мост
- №114 – от Милославской до ж.м. Радужный
- №69 – от Дворца спорта до ул. Гната Юры
- №90 – от ул. Туполева до ул. Гната Юры
- №22 – через Дарницкий мост
- №91 – через Дарницкий мост
- №118 – от Политехнического института – до моста Патона.
Временно не будет осуществляться движение таких автобусных маршрутов №1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 78, 88, 100, 104.
Остальные маршруты работают по постоянным схемам.
Троллейбусные маршруты:
Организованная работа троллейбусного маршрута от ст. г. Васильковская до ул. Смолича.
Движение других маршрутов временно не производится.
Трамвайные маршруты:
- Организованная работа трамвайных маршрутов №№ 2, 8К, 22К, 29К, 33А – по постоянным схемам.
- Организованное трамвайное сообщение на участке Подольское ТРЭД – Контрактовая площадь.
Движение других маршрутов временно не производится.
В КГГА обратили внимание, что в работу маршрутов общественного транспорта могут быть внесены другие оперативные изменения.
Источник: Киевпастранс