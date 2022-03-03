Укрзалізниця надала Збройним силам України 20 вагонів-холодильників для вивезення загиблих російських агресорів.

– Перед Укрзалізницею було поставлено завдання направити 20 вагонів для вивезення 200-х російської армії зі станції Фастів, Одеса-Застава, Подільськ, Мерефа, Запоріжжя, – йдеться у заяві Укрзалізниці.

Вантажопідйомність одного вагона – 50 тонн. Таким чином можна вивезти 10 тис. убитих солдатів путінських військ.

Наразі вагони перебувають на станціях, чекаючи повного завантаження.

Варто зазначити, що Укрзалізниця розробляє регламент руху таких поїздів на санітарній відстані від інших поїздів та населених пунктів.

Ці вагони будуть задіяні виключно для перевезення вбитих агресорів російської армії.

Загиблі українські солдати евакуюються силами ЗСУ – без застосування рухомого складу УЗ.

З початку вторгнення Росії до України, з 24 лютого до 3 березня, загальні бойові втрати агресора орієнтовно становлять близько 9 тис. осіб.

Також загарбники втратили 217 одиниць танків, 900 бойових броньованих машин (ББМ) та 90 артилерійських систем.