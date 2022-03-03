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Факты / Украина / Общество

Киевский метрополитен продолжает перевозить пассажиров: как работают станции

Юля Захарченко редактор ленты
Киевский метрополитен продолжает перевозить пассажиров: как работают станции

Киевский метрополитен продолжает перевозить пассажиров каждый день с 8.00 до 19.00, поезда курсируют примерно один раз в 40 минут. Граждане могут воспользоваться подземными станциями для укрытия.

По данным КГГА, красная линия метро курсирует от станции Шулявская до Университета. Поезда на синей линии перевозят пассажиров от станции Героев Днепра до Теремков, не останавливаясь на Майдане Независимости и Площади Льва Толстого.

Зеленая линия метрополитена работает от станции Сырец до Выдубичей и от Славутича до Красного Хутора, поезда не останавливаются на станциях Дворец спорта, Кловская, Золотые ворота.

Ориентировочный интервал движения поездов – около 40 минут. График работы метрополитена может оперативно измениться при необходимости, однако подземные станции круглосуточно открыты для укрытия.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы не оставлять свои автомобили возле железнодорожного вокзала, откуда эвакуируют граждан поездами в другие города.

Покинутые машины блокируют подъезд к киевскому вокзалу, службы эвакуируют транспорт на рядом расположенные улицы для бесперебойной эвакуации украинцев.

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Источник: КГГА

Фото: Depositphotos

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