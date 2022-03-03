Київський метрополітен продовжує перевозити пасажирів щодня з 8.00 до 19.00, потяги курсують приблизно один раз на 40 хвилин. Громадяни можуть скористатися підземними станціями для укриття.

За даними КМДА, червона лінія метро курсує від станції Шулявська до Університету. Потяги на синій лінії перевозять пасажирів від станції Героїв Дніпра до Теремків, не зупиняючись на Майдані Незалежності та Площі Льва Толстого.

Зелена лінія метрополітену працює від станції Сирець до Видубичі та від Славутич до Червоний Хутір, потяги не зупиняються на станціях Палац спорту, Кловська, Золоті ворота.

Орієнтовний інтервал руху потягів – близько 40 хвилин. Графік роботи метрополітену може оперативно змінитися у разі необхідності, однак підземні станції цілодобово відкриті для укриття.

Мер Києва Віталій Кличко закликав жителів столиці не залишати свої автомобілі біля залізничного вокзалу, звідки евакуюють громадян потягами до інших міст.

Покинуті машини блокують під’їзд до київського вокзалу, служби евакуюють транспорт на поруч розташовані вулиці для безперебійної евакуації українців.