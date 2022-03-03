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Факти / Україна / Суспільство

Як працюватиме наземний транспорт у Києві з 3 березня: основні зміни

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
автобуси

У Київській державній адміністрації повідомили, як працюватиме наземний громадський транспорт із 3 березня.

Зокрема зазначили, що у столиці 3 березня наземний транспорт та метрополітен працює із 08:00 до 19:00 у скороченому складі лише за окремими маршрутами.

Автобусні маршрути зі змінами:

  • №21 – від вул. Милославської до вул. Каштанової
  • №73 – вул. Милославської до до вул. Каштанової
  • №101 – від вул. Милославської до ж.м. Райдужний
  • №103 – від вул. Світлицького до вул. Єфремова через пл. Марченка
  • №51 – через Дарницький міст
  • №55 – через Дарницький міст
  • №115 – через Дарницький міст
  • №114 – від Милославської до ж.м. Райдужний
  • №69 – від Палацу спорту до вул. Гната Юри
  • №90 – від вул. Туполева до вул. Гната Юри
  • №22 – через Дарницький міст
  • №91 – через Дарницький міст
  • №118 – від Політехнічного інституту – до мосту Патона.

Тимчасово не здійснюватиметься рух таких автобусних маршрутів № 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 78, 88, 100, 104.

Інші маршрути працюють за постійними схемами.

Тролейбусні маршрути:

Організована робота тролейбусного маршруту від ст. м. Васильківська до вул. Смолича.

Рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється.

Трамвайні маршрути:

  • Організована робота трамвайних маршрутів №№ 2, 8К, 22К, 29К, 33А – за постійними схемами.
  • Організоване трамвайне сполучення на ділянці Подільське ТРЕД – Контрактова площа.

Рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється.

У КМДА звернули увагу на те, що в роботу маршрутів громадського транспорту можуть бути внесені інші оперативні зміни.

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Фото: Київпастранс

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