У Київській державній адміністрації повідомили, як працюватиме наземний громадський транспорт із 3 березня.
Зокрема зазначили, що у столиці 3 березня наземний транспорт та метрополітен працює із 08:00 до 19:00 у скороченому складі лише за окремими маршрутами.
Автобусні маршрути зі змінами:
- №21 – від вул. Милославської до вул. Каштанової
- №73 – вул. Милославської до до вул. Каштанової
- №101 – від вул. Милославської до ж.м. Райдужний
- №103 – від вул. Світлицького до вул. Єфремова через пл. Марченка
- №51 – через Дарницький міст
- №55 – через Дарницький міст
- №115 – через Дарницький міст
- №114 – від Милославської до ж.м. Райдужний
- №69 – від Палацу спорту до вул. Гната Юри
- №90 – від вул. Туполева до вул. Гната Юри
- №22 – через Дарницький міст
- №91 – через Дарницький міст
- №118 – від Політехнічного інституту – до мосту Патона.
Тимчасово не здійснюватиметься рух таких автобусних маршрутів № 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 78, 88, 100, 104.
Інші маршрути працюють за постійними схемами.
Тролейбусні маршрути:
Організована робота тролейбусного маршруту від ст. м. Васильківська до вул. Смолича.
Рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється.
Трамвайні маршрути:
- Організована робота трамвайних маршрутів №№ 2, 8К, 22К, 29К, 33А – за постійними схемами.
- Організоване трамвайне сполучення на ділянці Подільське ТРЕД – Контрактова площа.
Рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється.
У КМДА звернули увагу на те, що в роботу маршрутів громадського транспорту можуть бути внесені інші оперативні зміни.
Фото: Київпастранс