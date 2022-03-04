Российские оккупанты в Херсоне планируют ряд провокаций. Они планируют устроить театрализованное представление с митингующими в центре города на площади Свободы. Это все делается для картинки для пропагандистских росСМИ.

Об этом сообщает губернатор Херсонской области Геннадий Лагута.

— Рашисты хотят создать иллюзорную картинку, с фейковым сценарием, будто бы на Херсонщине хотят создать условно какую-нибудь хнр или еще что-то, — заявил губернатор.

Местные жители сами в сети публикуют автобусы, которыми свозят ряженую массовку на эти митинги, ведь ни один херсонец не пойдет на такое.

— Это делается для дестабилизации ситуации в регионе. Не ведитесь на разные провокации. Держитесь как можно дальше от этого театра абсурда, не нужно подыгрывать врагу, – отметил Лагута.

Более того, накануне российские захватчики решили пичкать своей гадкой пропагандой жителей Херсонщины. В настоящее время вместо украинских телеканалов на херсонском ТВ транслируют НТВ, Россия 1, Россия 24 и другие российские пропагандистские каналы.