ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Україна / Суспільство

Російська пропаганда та провокації: Лагута попередив про фейковий мітинг у Херсоні

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Російська пропаганда та провокації: Лагута попередив про фейковий мітинг у Херсоні

Російській окупанти у Херсоні планують низку провокацій. Вони планують влаштувати театралізовану виставу із завезеними мітингарями у центрі міста на площі Свободи. Це все робиться для картинки для пропагандистських росЗМІ.

Про це повідомляє губернатор Херсонської області Геннадій Лагута.

– Рашисти хочуть створити ілюзорну картинку, з фейковим сценарієм, нібито на Херсонщині хочуть створити умовно якусь “хнр” або ще щось, – заявив губернатор.

Читайте
Захоплення Херсонської ОДА: ворожі війська мінують місто та поширюють фейки

Місцеві жителі самі в мережі публікують автобуси, якими звозять ряжену масовку для цих мітингів, адже жоден херсонець не піде на таке.

– Це робиться для дестабілізації ситуації в регіоні. Не ведіться на різні провокації. Тримайтеся якомога далі від цього театру абсурду, не потрібно підігрувати ворогу, – зазначив Лагута.

Ба більше, напередодні російські загарбники вирішили пічкати своєю гидкою пропагандою жителів Херсонщини. Нині замість українських телеканалів, на херсонському ТБ транслюють НТВ, Россия 1, Россия 24 та інши російські пропагандистські телеканали.

Читайте
Везуть ряжених із Криму: РФ готує провокації у Херсоні

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка