Російській окупанти у Херсоні планують низку провокацій. Вони планують влаштувати театралізовану виставу із завезеними мітингарями у центрі міста на площі Свободи. Це все робиться для картинки для пропагандистських росЗМІ.

Про це повідомляє губернатор Херсонської області Геннадій Лагута.

– Рашисти хочуть створити ілюзорну картинку, з фейковим сценарієм, нібито на Херсонщині хочуть створити умовно якусь “хнр” або ще щось, – заявив губернатор.

Місцеві жителі самі в мережі публікують автобуси, якими звозять ряжену масовку для цих мітингів, адже жоден херсонець не піде на таке.

– Це робиться для дестабілізації ситуації в регіоні. Не ведіться на різні провокації. Тримайтеся якомога далі від цього театру абсурду, не потрібно підігрувати ворогу, – зазначив Лагута.

Ба більше, напередодні російські загарбники вирішили пічкати своєю гидкою пропагандою жителів Херсонщини. Нині замість українських телеканалів, на херсонському ТБ транслюють НТВ, Россия 1, Россия 24 та інши російські пропагандистські телеканали.