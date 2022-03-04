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Факты / Украина / Общество

Терехов посетил раненых бойцов и сообщил, что Харьков получит гуманитарку

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Ігор Терехов

Городской голова Харькова Игорь Терехов посетил в больницах мирных жителей, пострадавших в результате обстрелов со стороны российских оккупантов.

Терехов записал очередное обращение к горожанам, в котором рассказал о том, что сегодня он посетил в больницах пострадавших от нападения российских войск.

По его словам, все пострадавшие пытаются удержаться. В больницу постоянно поставляют необходимые медикаменты и кислород.

— Дорогие харьковчане, идет война. Мы вместе, мы держимся, победим. Сегодня мы получим большую гуманитарную помощь и сразу раздаем ее. Я посетил наших раненых бойцов, жителей. Могу вам сказать, они держатся, они молодцы, герои. Мы поставляем медикаменты, кислород.

Отдельное спасибо мэр выразил медикам, которые работают круглосуточно и спасают жизнь людей, пострадавших от российской агрессии.

— Большое спасибо нашим медикам, врачам, которые круглосуточно работают, спасают жизнь наших харьковчан, спасают жизнь наших защитников, защищающих Харьков. Низкий им поклон за это.

Мы делаем все возможное, а иногда и невозможное. Потому что Харьков. Потому что это Украина. Мы вместе. Мы – харьковчане! Мы победим!

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