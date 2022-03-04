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Факти / Україна / Суспільство

Терехов відвідав поранених бійців та повідомив, що Харків отримає гуманітарну допомогу

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Ігор Терехов

Міський голова Харкова Ігор Терехов відвідав у лікарнях мирних жителів, які постраждали внаслідок обстрілів з боку російських загарбників.

Терехов записав чергове звернення до містян, у якому розповів про те, що сьогодні він відвідав у лікарнях потерпілих від нападу російських військ.

За його словами, усі постраждалі намагаються триматися. У лікарні постійно постачають необхідні медикаменти та кисень.

— Дорогі харків’яни, йде війна. Ми разом, ми тримаємося, ми переможемо. Сьогодні ми отримаємо велику гуманітарну допомогу і відразу роздаємо її. Я відвідав наших поранених бійців, мешканців. Можу вам сказати, вони тримаються, вони молодці, герої. Ми постачаємо медикаменти, кисень.

Окрему подяку мер висловив медикам, які працюють цілодобово та рятують життя людей, які постраждали від російської агресії.

— Величезне дякую нашим медикам, лікарям, котрі цілодобово працюють, рятують життя наших харків’ян, рятують життя наших захисників, котрі захищають Харків. Низький їм уклін за це.

Ми робимо все можливе, а інколи і неможливе. Тому що це Харків. Тому що це Україна. Ми разом. Ми – харків’яни! Ми переможемо!

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