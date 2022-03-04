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Факты / Украина / Общество

В условиях военного положения: что делать, если близкий человек умер дома

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
скорбь

В условиях военного положения, которое введено на территории Украины в связи со вторжением российского агрессора, многие жизненные ситуации могут вызвать растерянность и непонимание, а как теперь поступить.

Например, что делать, если близкий человек умер дома? Куда обращаться? Как организовать погребение?

На эти и другие вопросы ответила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

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По ее словам, первое, что необходимо сделать, позвонить врачу, с которым у умершего была подписана декларация. В случае отсутствия связи — в Центр первичной медико-санитарной помощи, в котором работает врач. Если декларации не было – в ближайший ЦПМСП.

Если умерший человек наблюдался по поводу основного заболевания, врач на месте выдает Врачебное свидетельство о смерти, которое на период активной фазы боевых действий дает право совершить погребение.

В случае, если причину смерти необходимо устанавливать, полиция обеспечивает транспортировку тела в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Тела умерших с Правого берега Киева доставляю в подразделение Киевского городского клинического бюро судебно-медицинской экспертизы по адресу ул. Дорогожицкая, 9 (ул. Оранжерейная, 9), с Левого берега города – на ул. П. Запорожца, 26.

Как объяснил начальник Киевского городского клинического бюро судебно-медицинской экспертизы Александр Михайленко, спустя сутки после того, как тело умершего отвезли в бюро, родственники без предварительных приглашений и телефонных звонков должны приехать в морг.

При себе необходимо обязательно иметь паспорт или другие документы, удостоверяющие личность умершего, а также паспорт родственника (лица), который будет производить захоронение.

На месте сотрудники разъяснят дальнейший алгоритм действий для быстрого проведения погребения покойного.

Источник: КГГА

Фото: Pixabay

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