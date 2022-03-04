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Факти / Україна / Суспільство

В УЗ повідомили, скільки евакуювали осіб з гарячих точок за вісім днів

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Укрзалізниця

Укрзалізниця за вісім днів з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну евакуювала понад 1 млн громадян із гарячих точок. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

— Процес евакуації не зупиняється ні вдень, ні вночі: для перевезення громадян задіяний весь наявний рухомий склад залізниці, – йдеться у повідомленні.

Основні евакуаційні рейси відправляються з Харкова, Запоріжжя та Києва до Львова, Ужгорода, Рахова та інших міст на Заході України.

В Укрзалізниці нагадали, що посадка в евакуаційні поїзди безкоштовна і здійснюється в порядку пріоритетності – спочатку діти, жінки та літні люди, потім – інші пасажири.

Укрзалізниця просить громадян зберігати спокій при посадці та допомагати одне одному в разі необхідності.

Водночас, станом на 2 березня у Держприкордонслужбі повідомили, що до України від початку війни повернулися 80 тис. наших співвітчизників.

У ДПСУ наголосили, що більшість прибулих – чоловіки.

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