Укрзалізниця за вісім днів з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну евакуювала понад 1 млн громадян із гарячих точок. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

— Процес евакуації не зупиняється ні вдень, ні вночі: для перевезення громадян задіяний весь наявний рухомий склад залізниці, – йдеться у повідомленні.

Основні евакуаційні рейси відправляються з Харкова, Запоріжжя та Києва до Львова, Ужгорода, Рахова та інших міст на Заході України.

В Укрзалізниці нагадали, що посадка в евакуаційні поїзди безкоштовна і здійснюється в порядку пріоритетності – спочатку діти, жінки та літні люди, потім – інші пасажири.

Укрзалізниця просить громадян зберігати спокій при посадці та допомагати одне одному в разі необхідності.

Водночас, станом на 2 березня у Держприкордонслужбі повідомили, що до України від початку війни повернулися 80 тис. наших співвітчизників.

У ДПСУ наголосили, що більшість прибулих – чоловіки.