С начала войны пограничные переходы заполнены людьми, но не только в направлении Украины. За последние 5 суток на Родину вернулись почти 80 тысяч наших соотечественников, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

ГПСУ отмечает, что большинство прибывших – мужчины, и добавляет:

– Патриоты, работавшие или временно проживавшие за границей, прибывают в Украину, чтобы пополнить ряды Вооруженных Сил, других военных формирований и сил территориальной обороны.

Пограничники также напоминают, что все пункты пропуска на западной границе действуют в круглосуточном режиме. Проверка и пропускные операции предельно упрощены, а перечень необходимых для пересечения границы документов упрощен.

Укрзализныця продолжает эвакуировать граждан к западной границе.

Как проинформировали в пресс-службе госпредприятия, для пассажиров, направляющихся к границе Украины со странами Евросоюза, назначены эвакуационные дизель-поезда.