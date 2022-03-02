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Факты / Украина

Не беженцами едиными. С начала войны в Украину вернулось 80 тысяч человек

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прикордонник фото

С начала войны пограничные переходы заполнены людьми, но не только в направлении Украины. За последние 5 суток на Родину вернулись почти 80 тысяч наших соотечественников, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

ГПСУ отмечает, что большинство прибывших – мужчины, и добавляет:

– Патриоты, работавшие или временно проживавшие за границей, прибывают в Украину, чтобы пополнить ряды Вооруженных Сил, других военных формирований и сил территориальной обороны.

Пограничники также напоминают, что все пункты пропуска на западной границе действуют в круглосуточном режиме. Проверка и пропускные операции предельно упрощены, а перечень необходимых для пересечения границы документов упрощен.

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Укрзализныця продолжает эвакуировать граждан к западной границе.

Как проинформировали в пресс-службе госпредприятия, для пассажиров, направляющихся к границе Украины со странами Евросоюза, назначены эвакуационные дизель-поезда.

Фото: Госпогранслужба

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