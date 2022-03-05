8 из 10 путинских армий уже в Украине: Арестович о неизбежном разгроме оккупантов

Успехи украинской армии и поражения врага — это не чудо, а закономерность.

Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

— Для многих украинцев то, что мы еще не проиграли — это героическое, но чудо. У некоторых до сих пор присутствует настроение: наши успехи — временный фарт. Нужно забирать выигрыш и договариваться с Путиным. Да нет же. Все это было переопределено в первый же день. Все это просчитано и продуманно военным руководством и блестяще реализуется армией, — отметил Арестович.

Он добавил, что знаем мнение многих военных мира относительно успехов украинской армии.

— Они в шоке — от того уровня, который демонстрирует украинская армия и ее руководство. Сегодня это официально признали министерства обороны США, Британии, глава НАТО, — заявил Алексей Арестович.

Также советник президента признался, что первые крылатые ракеты врага пришлись на макеты, а не на настоящие объекты

— И огневые мешки, и бесконечные kill box, в которые затаскивают войска противника наши военные — это все трезвый и хладнокровный расчет, который с методичностью роторного экскаватора реализует руководство и личный состав нашей армии. Нам давали 48 часов — лучшие военные мира. На десятые сутки украинская авиация, которой давали три часа, разносит врага с неба, — заявил Арестович.

По его словам, такой отпор врагу Украина дает благодаря вісокому уровню ВСУ и народному сопротивлению.

— Российская армия не сильная. Она просто длинная. Восемь из десяти путинских армий здесь. Здесь мы их и похороним. Это займет время. Но это не будет случайным успехом. Это — результат нашей с вами общей работы. Всех нас, — отметил Арестович.

По его словам, в Кремле уже понимают, что оккупировать Украину не получится.

— Мы их еще погоним назад. Все наши дома и города вернуться к нам. Это наша война Судного дня, — заявил Алексей Арестович.