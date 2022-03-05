8 із 10 путінських армій уже в Україні: Арестович про неминучий розгром окупантів

Успіхи української армії та поразки ворога – це не диво, а закономірність.

Про це заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович.

– Для багатьох українців те, що ми ще не програли – це героїчне, але диво. У деяких досі є настрій: наші успіхи – тимчасовий фарт. Потрібно забирати виграш та домовлятися з Путіним. Та ні. Усе це було передбачено першого ж дня. Все це прораховано та продумано військовим керівництвом та блискуче реалізується армією, – зазначив Арестович.

Він додав, що знає думку багатьох військових світу щодо успіхів української армії.

– Вони шоковані – від того рівня, який демонструє українська армія та її керівництво. Сьогодні це офіційно визнали міністерства оборони США, Британії, голова НАТО, – заявив Олексій Арестович.

Також радник президента зізнався, що перші крилаті ракети ворога припали на макети, а не справжні об’єкти.

– І вогневі мішки, і нескінченні kill box, в які затягують війська супротивника наші військові – це все тверезий та холоднокровний розрахунок, який з методичністю роторного екскаватора реалізує керівництво та особовий склад нашої армії. Нам давали 48 годин – найкращі військові світу. На десяту добу українська авіація, якій давали три години, розносить ворога з неба, – заявив Арестович.

За його словами, таку відсіч ворогові Україна дає завдяки високому рівню ЗСУ та народному опору.

– Російська армія не сильна. Вона просто довга. Вісім із десяти путінських армій тут. Тут ми їх і поховаємо. Це займе час. Але це не буде випадковим успіхом. Це результат нашої з вами спільної роботи. Усіх нас, – зазначив Арестович.

За його словами, у Кремлі вже розуміють, що окупувати Україну не вдасться.

– Ми їх ще поженемо назад. Всі наші будинки та міста повернутися до нас. Це наша війна Судного дня, – заявив Олексій Арестович.