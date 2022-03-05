Оновлено о 12.42. Маріупольська міська рада повідомила, що евакуація мирного населення переноситься у зв’язку з тим, що російська сторона не дотримується режиму тиші і продовжила обстріл як самого Маріуполя, так і його околиць.

Усіх маріупольців просять розходитись і прямувати до місць укриття. Додаткову інформацію про евакуацію буде розміщено найближчим часом.

5 березня у Маріуполі та Волновасі повинна була початися евакуація мирного населення.

Очікувалось, що із 9.00 до 16.00 буде діятиме режим тиші. У цей період мешканців планували вивозити за таким маршрутом гуманітарного коридору: Маріуполь – Нікольське – Розівка – Пологи – Оріхів – Запоріжжя.

Евакуація мала відбуватися муніципальними автобусами. Для цього визначили три точки збору:

Спортивний комплекс Іллічівець (пр. Нахімова, 53);

Драмтеатр (Театральна площа, 1);

Кальміуська районна адміністрація (пр. Металургів, 193).

Маршрут гуманітарного коридору для Волновахи мав бути таким: Волноваха – Валер’янівка – Новоандріївка- Кирилівка – Вугледар – Покровськ – Дніпро, Запоріжжя.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що через гуманітарні коридори з Маріуполя планують вивезти понад 200 тис. людей, а з Волновахи – понад 15 тис. осіб.

За її словами, Червоний Хрест забезпечує гарантії режиму припинення вогню і буде присутній на чолі колони.

Джерело: Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко