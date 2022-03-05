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Факты / Украина / Общество

Российская армия пользуется режимом прекращения огня и продвигается вперед — Верещук

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Ірина Верещук

В Мариуполе и Волновахе откроют гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей из разрушенных в результате атаки российских захватчиков городов. Об этом сообщила вице-премьер и глава МинТОТ Ирина Верещук.

— Мы достигли договоренностей о создании гуманитарного коридора с 9:00 утра по украинскому времени, сегодня, 5 марта, в двух направлениях: Волноваха и Мариуполь. Мы согласовали через посредство Красного Креста маршруты и получили подтверждение от российской стороны.

По состоянию на данный момент маршруты будут проходить двумя направлениями:

  • Мариуполь-Никольске-Розовка-Бильмак-Роды-Орихов-Запорожье (планируют вывезти более 200 тыс. человек);
  • Волноваха-Валерьяновка-Новоандреевка-Кирилловка-Угледар-Покровск-Запорожье (планируют эвакуировать более 15 тыс. человек).

По словам Верещука, Красный Крест обеспечивает гарантии режима прекращения огня. Красный Крест будет присутствовать во главе колонны. Точки сбора – центральные площади Волновахи и Мариуполя.

Она также отметила, что российская армия, пользуясь “режимом тишины” в Донецкой области, продвигается вперед.

— Наши войска сообщают, что российская армия, пользуясь режимом прекращения огня, продвигаются вперед, — заявила чиновница.

Верещук также обратилась к российским властям остановить продвижение российской армии. На данный момент, по ее словам, информация уточняется.

— Там не должно быть продвижений российских войск. Мы используем такой канал, чтобы эвакуировать гражданских — женщин, детей, а также довезти гуманитарные грузы до оставшихся, — заявила Верещук.

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