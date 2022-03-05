У Маріуполі та Волновасі відкриють гуманітарні коридори для евакуації мирних мешканців зі зруйнованих внаслідок атаки російських загарбників міст. Про це повідомила віцепрем’єр та очільниця МінТОТ Ірина Верещук.

— Ми досягли домовленостей про створення гуманітарного коридору з 9:00 ранку за українським часом, сьогодні, 5 березня, у двох напрямках: Волноваха і Маріуполь. Ми погодили за посередництвом Червоного Хреста маршрути і отримали підтвердженні від російської сторони.

Станом на зараз маршрути будуть відбуватися двома напрямками:

Маріуполь-Нікольске-Розівка-Більмак-Пологи-Оріхів-Запоріжжя (планують вивезти понад 200 тис. людей)

(планують вивезти понад 200 тис. людей) Волноваха-Валер’янівка-Новоандріївка-Кирилівка-Вугледар-Покровськ-Запоріжжя (планують евакуювати понад 15 тис. осіб).

За словами Верещук, Червоний Хрест забезпечує гарантії режиму припинення вогню. Червоний Хрест буде присутній на чолі колони. Точки збору – центральні площі Волновахи та Маріуполя.

Вона також зазначила, що російська армія, користуючись “режимом тиші” в Донецькій області просувається вперед.

— Наші війська повідомляють, що російська армія, користуючись режимом припинення вогню просуваються вперед, – заявила чиновниця.

Верещук також звернулася до російської влади зупинити просування російської армії. Зараз, за її словами, інформація уточнюється.

— Там не має бути жодних просувань російських військ. Ми використовуємо такий канал, щоб евакуювати цивільних – жінок, дітей, а також довезти гуманітарні грузи до тих, хто залишився, – заявила Верещук.