Украинцев, проживающих по всему миру, призывают 5 и 6 марта выходить на улицы своих городов и требовать от правительств стран закрыть небо над Украиной.

Об этом говорится в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале Верховной Рады.

— Украинцы всего мира – вас 65 млн! Те, кто в последние дни стал украинцем по зову духа и совести, – вас сотни миллионов! 5 и 6 марта выходите на площади всех городов мира и требуйте у правительств закрыть небо над вашей Родиной, потому что у вас хотят отобрать Родину! — говорится в видео.

Напомним, что ранним утром 24 февраля российские войска незаконно ворвались на территорию Украины и начали обстрел военной инфраструктуры, а также диверсии. Зафиксированы обстрелы городов Киева, Харькова и Днепра, а также вдоль российско-украинской границы.

В настоящее время Вооруженные силы Украины держат оборону уже десятые сутки.