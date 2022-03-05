Президент України Володимир Зеленський провів онлайн-конференції з представниками обох палат та обох партій Конгресу США. До зустрічі приєдналися понад 200 політиків.

Зеленський розповів про перебіг бойових дій та акцентував увагу на воєнних злочинах, скоєних російською армією: обстрілах шкіл, житлових будинків, дитячих садочків, церков. Глава держави зауважив, що від ракетного обстрілу постраждав меморіал Бабин Яр, у результаті чого загинули цивільні громадяни.

Також президент наголосив, що загарбники становлять загрозу для хімічних та ядерних об’єктів. Вони вже захопили дві АЕС і рухаються в напрямку третьої – Південноукраїнської.

– Цинізм такий, що вони не пускали пожежників на Запорізьку АЕС. Ми не могли вести перемовини з людьми, які не мають освіти, які перебувають у середньовіччі, – сказав Зеленський.

Зеленський додав, що для захисту цивільних та об’єктів критичної інфраструктури Україна потребує закриття повітряного простору.

Також він закликав конгресменів надалі посилювати санкційний тиск на Росію. На думку президента, додатковими дієвими санкціями було б ембарго на імпорт усієї російської продукції та позбавлення статусу найбільшого сприяння (MFN status).