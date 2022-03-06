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Факты / Украина / Общество

Путин хотел напугать украинцев дубинками: на Харьковщине Росгвардия бросила свои авто

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Путин хотел напугать украинцев дубинками: на Харьковщине Росгвардия бросила свои авто

В Харьковской области российская Росгвардия бросила свои автомобили со всем обмундированием.

Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов.

— Когда я увидел разбитую технику оккупантов под Харьковом, я увидел насколько сильно провалился план Путина. Больше всего меня поразили не брошенные новенькие танки, САУ, ЗРПК, РСЗО, а автомобили Росгвардии, — отметил Бутусов.

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В этих машинах было много защитной экипировки для разгона демонстраций, щиты, дубинки.

Они были уверены, что после того как зайдет огромная российская армия, сопротивления не будет, и надо будет просто разгонять кучку недовольных. Но украинский народ дубинками не разогнать, — отметил Юрий Бутусов.

Украинцы с голыми руками идут на российских солдат, которые стреляют из автоматов. Поэтому странно нас палками пугать.

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