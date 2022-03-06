Путін хотів налякати українців кийками: на Харківщині Росгвардія кинула свої авто

На Харківщині російська Росгвардія кинула свої автомобілі з усім обмундируванням.

Про це розповів журналіст Юрій Бутусов.

– Коли я побачив розбиту техніку окупантів під Харковом, я побачив, наскільки сильно провалився план Путіна. Найбільше мене вразили не кинуті нові танки, САУ, ЗРПК, РСЗВ, а автомобілі Росгвардії, – зазначив Бутусов.

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У цих машинах було багато захисного екіпірування для розгону демонстрацій, щити, кийки.

– Вони були впевнені, що після того, як зайде величезна російська армія, опору не буде, і треба просто розганяти купку незадоволених. Але український народ кийками не розігнати, – зазначив Юрій Бутусов.

Українці із голими руками йдуть на російських солдатів, які стріляють із автоматів. Тому дивно нас палками лякати.