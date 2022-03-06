Розвідник та член української переговорної делегації у Гомелі Денис Кірєєв загинув. У ГУР Міноборони України повідомили, що Кірєєв загинув під час виконання спеціальних завдань.

У відомстві повідомили, що, крім Кірєєва, за тих самих обставин загинули ще два розвідники: Олексій Доля та Валерій Чибінєєв.

– Вони загинули, захищаючи Україну, а їхній чин наблизив нас до перемоги! – заявили в ГУР Міноборони.

Чому смерть Дениса Кірєєва стала неоднозначною

Неприємно це визнавати, але провина лежить на плечах журналістів, які недобросовісно опублікували низку заяв, посилаючись на власні джерела.

Спочатку джерела Української правди (дуже високі та загадкові) розповіли, що співробітники СБУ під час затримання нібито застрелили Кірєєва, адже підозрювали його у держзраді.

Потім підсанкційне в Україні видання Страна взагалі опублікувало нібито вбитого Кірєєва.

Олександр Дубинський і собі нумо стверджувати, що, мовляв, зрадник.

Загалом, всі кому не ліньки, не маючи, підтвердженої інформації вирішили, що можна розносити дезінформацію.

Хто такий Денис Кірєєв

Денис Кірєєв був людиною з банківської сфери. Працював із низкою міжнародних організацій, таких як Citibank, Credit Lyonnais, ING, Rabobank. З 2006 до 2012 року був членом наглядової ради Укрексімбанку. Кірєєв за часів правління Віктора Януковича обіймав посаду першого заступника голови правління Ощадбанку аж до 2014 року.

Чому ЗМІ відразу вирішили, що Денис Кірєєв зрадник? Найімовірніше, такі чутки підтверджувалися тим, що Кірєєв дружив Андрієм Клюєвим (секретар РНБО України за часів Януковича).

Ба більше, на початку лютого 2022 року 5 канал випустив розслідування, в якому йшлося про Кірєєва. Мовляв, він ще із 2006 року допомагає спецслужбам РФ.

У розслідуванні йшлося, що з 2006 року він зливав ФСБ РФ дані про закупівлю зброї для ЗСУ. І нібито саме через це у липні 2020 року на Дениса завели кримінальну справу.

За словами журналістів, на початок лютого 2022 року він продовжував спілкуватися зі своїми кураторами і для цього щомісяця їздив до Росії.

До речі, ще один момент, який викликає питання у багатьох. Дениса Кірєєва не заявляли в офіційних списках учасників української делегації на переговорах із росіянами у Гомелі. Проте на знімках делегацій він присутній.