С начала нападения России на Украину вернулись более 140 тыс. граждан — МВД

С начала полномасштабного нападения России на Украину более 140 тысяч украинцев вернулись домой. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

— На въезд в Украину прибыло 143 тыс. наших соотечественников, 80% из них — мужчины, — сообщили в ведомстве.

Государственная пограничная служба Украины обеспечила пропуск 2 450 автомобилей с гуманитарной помощью, направленной из-за границы.

Также с начала российской агрессии только западный участок государственной границы Украины пересекло более 1 млн. 50 тыс. человек. Из них на выезд из страны направились более 900 тыс. человек — почти 764 тыс. граждан Украины и около 137 тыс. иностранцев.

По состоянию на 4 марта пограничники ГНСУ обеспечили пропуск более 800 грузов гуманитарной помощи из западных стран.

Речь идет о 834 автомобильных транспортных средствах и 19 вагонах из таких стран, как Польша, Венгрия, Словакия, Чехия, Словения, Германия и другие.