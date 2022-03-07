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Факты / Украина / Общество

8 погибших и много раненых: что известно о ракетном обстреле Николаева

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Обстріл Микоалаєва

Сегодня, 7 марта, в результате ракетных обстрелов Николаева российскими захватчиками погибли 8 военных, 8 пропали без вести, а 19 получили ранения.

Число жертв среди гражданского населения уточняется. Об этом сообщил глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким.

– Сегодняшний день вряд ли можно назвать добрым. В 5 утра атаковали наш город. Подло и цинично, когда люди спали. Калибр – крылатая ракета полетела в 79-ю бригаду, солдаты в казарме просто спали. По итогам дня восемь погибших, восемь без вести пропавших, 19 раненых, — написал он.

Ким добавил, что во время боя украинская артилерия героически отбила город.

– Была команда взять Николаев любой ценой. Они шли по трем направлениям. Мы отбились, хорошо их отогнали, наказали, но жертвы есть именно из-за циничного удара в 5 утра по городу. Есть убытки по инфраструктуре, все восстановим. Но человеческие жертвы – это ужасно, – сообщил Ким.

Ранее мы писали, что в Николаеве женщину достали из-под завалов собственного дома.

Путинские войска обстреляли дома по улице Пшеничной: в это время женщина была одна у себя дома. Спасатели ГСЧС деблокировали пострадавшую из-под завалов и передали врачам.

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