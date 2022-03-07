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8 загиблих і багато поранених: що відомо про ракетний обстріл Миколаєва

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Обстріл Микоалаєва

Сьогодні, 7 березня, внаслідок ракетного обстрілу Миколаєва російськими загарбниками загинули 8 військових, 8 зникли безвісти, а 19 дістали поранення.

Кількість жертв серед цивільного населення уточнюється. Про це повідомив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім.

– Сьогоднішній день навряд чи можна назвати добрим. О 5-й ранку атакували наше місто. Підло і цинічно, коли люди спали. Калібр – крилата ракета полетіла до 79-ї бригади, солдати в казармі просто спали. За підсумками дня вісім загиблих, вісім безвісти зниклих, 19 поранених, – написав він.

Кім додав, що під час бою українська артилерія героїчно відбила місто.

– Була команда взяти Миколаїв будь-якою ціною. Вони йшли з трьох напрямків. Ми відбилися, добре їх відігнали, покарали, але жертви є саме через цинічний удар о 5-й ранку по місту. Є збитки по інфраструктурі, все відновимо . Але людські жертви – це жахливо, – повідомив Кім.

Раніше ми писали, що в Миколаєві жінку дістали з-під завалів власного дому.

Путінські війська обстріляли будинки на вулиці Пшеничній: у цей час жінка була одна у себе вдома. Рятувальники ДСНС деблокували постраждалу з-під завалів і передали лікарям.

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