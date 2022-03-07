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Факты / Украина / Общество

В Украине из-за войны отменили пробное ВНО 19 и 26 марта

Юлия Соколова редактор ленты
зно

В Украине отменили пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) из-за полномасштабной войны, которую Россия развязала против нашего государства.

Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

Пробное ВНО в Украине не состоится как 19, так и 26 марта.

– Из-за позорных захватнических действий России против Украины наша привычная жизнь изменилась, мы вынуждены защищать свою землю, своих близких и родных, свои дома. Очевидно, что большинство запланированных заранее мероприятий в этой ситуации не могут происходить, а будут проводиться позже или вообще будут отменены. Сейчас… проведение пробного внешнего независимого оценивания 19 и 26 марта невозможно, — подчеркивается в сообщении.

Как известно, 19 марта должно было состояться пробное ВНО по украинскому языку, а также украинскому языку и литературе.

А 26 марта – по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому).

Для участия в пробном ЗНО зарегистрировались более 155 тыс. человек.

1 февраля также стартовала регистрация для участия во внешнем независимом оценивании (ВНО). Уже после начала полномасштабной войны в Украине Министерство образования и науки решило продлить сроки регистрации для участия в ВНО до 9 апреля.

Основная сессия ВНО-2022 запланирована на 23 мая – 17 июня.

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Источник: Украинский центр оценивания качества образования

Фото: Dreamstime

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