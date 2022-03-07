В Україні скасували пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) через повномасштабну війну, яку Росія розв’язала проти нашої держави.

Про це поінформували в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Пробне ЗНО в Україні не відбудеться як 19, так і 26 березня.

– Через ганебні загарбницькі дії Росії проти України наше звичне життя змінилося, ми вимушені захищати свою землю, своїх близьких і рідних, свої оселі. Очевидно, що більшість запланованих заздалегідь заходів у цій ситуації не можуть відбуватися, а будуть проводитися пізніше або й узагалі будуть скасовані. Наразі… проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання 19 і 26 березня не є можливим, – наголошується в повідомленні.

Як відомо, 19 березня мало відбутися пробне ЗНО з української мови і літератури.

А 26 березня – з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької).

Для участі в пробному ЗНО зареєструвалися понад 155 тис. осіб.

1 лютого також стартувала реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО). Вже після початку повномасштабної війни в Україні Міністерство освіти і науки вирішило продовжити терміни реєстрації для участі в ЗНО до 9 квітня.

Основна сесія ЗНО-2022 наразі запланована на 23 травня – 17 червня.

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Джерело: Український центр оцінювання якості освіти