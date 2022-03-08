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Факты / Украина / Общество

Из-за войны в Украине хотят отменить ГИА, ВНО и ЕВЭ в 2022 году

Юля Захарченко редактор ленты
Из-за войны в Украине хотят отменить ГИА, ВНО и ЕВЭ в 2022 году

Правительство предлагает отменить государственную итоговую аттестацию, внешнее независимое оценивание, единый вступительный экзамен и единое профессиональное вступительное испытание для поступления в учебные заведения в 2022 году из-за войны в Украине.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет считает, что главная задача — уменьшить стрессы для детей в сложное для страны время.

— Такое решение непростое, но необходимое! Главная задача – снизить уровень стрессов для детей. Они проживают непростой период сегодня. Мы должны приложить все усилия, чтобы этот период хоть как-то смягчить, — убежден он.

Отмена ГИА, ВНО и ЕВЭ сможет стимулировать обучение в Украине даже в непростое время для мирного населения и детей, отметил Шкарлет.

Обучение в Украине

Глава МОН предложил возобновить обучение в Украине в тех областях, где это возможно в современных условиях и будет безопасно для детей.

Регионы, в которых разрушены образовательные учреждения, остаются обстрелы, объявляют воздушную тревогу, должны обратить внимание на психологическое здоровье школьников, а обучение временно может отойти на второй план.

После окончания войны в Украине ученики смогут спокойно и безопасно изучить пропущенный школьный материал. Для них планируют выделить дополнительное время и организовать специальную помощь, МОН уже разрабатывает соответствующие рекомендации.

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Фото: Pexels

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