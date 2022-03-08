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Факти / Україна / Суспільство

Через війну в Україні хочуть скасувати ДПА, ЗНО та ЄВІ у 2022 році

Юля Захарченко редакторка стрічки
Через війну в Україні хочуть скасувати ДПА, ЗНО та ЄВІ у 2022 році

Уряд пропонує скасувати державну підсумкову атестацію, зовнішнє незалежне оцінювання, єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування для вступу в навчальні заклади у 2022 році через війну в Україні.

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет вважає, що головне завдання – зменшити стреси для дітей у складний для країни час.

– Таке рішення є непростим, але необхідним! Головне завдання – знизити рівень стресів для дітей. Вони проживають непростий період сьогодні. Ми маємо докласти всіх зусиль, щоб цей період хоча б якось пом’якшити, – переконаний він.

Скасування ДПА, ЗНО та ЄВІ зможе стимулювати навчання в Україні навіть у непростий час для мирного населення та дітей, зазначив Шкарлет.

Навчання в Україні

Очільник МОН запропонував відновити навчання в Україні у тих областях, де це можливо у сучасних умовах та буде безпечно для дітей.

Регіони, в яких зруйновані освітні заклади, залишаються обстріли, оголошують повітряну тривогу, мають звернути увагу на психологічне здоров’я школярів, а навчання тимчасово може відійти на другий план.

Після завершення війни в Україні учні зможуть спокійно та безпечно вивчити пропущений шкільний матеріал. Для них планують виділити додатковий час та організувати спеціальну допомогу, МОН вже розробляє відповідні рекомендації.

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Фото: Pexels

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