Во время боев вблизи Харькова ликвидирован начальник штаба – первый заместитель командующего 41-й общевойсковой армией генерал-майор Виталий Герасимов.

Кроме того, были также убиты и ранены несколько старших офицеров штаба армии.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

— Очередные потери среди высшего командного состава армии страны-оккупанта. Во время боев вблизи Харькова ликвидирован Виталий Герасимов – российский военачальник, генерал-майор, начальник штаба и первый заместитель командующего 41 армией Центрального военного округа России, — заявили в ГУР Минобороны.

Украинские разведчики перехватили разговоры офицеров российских оккупационных войск. Они признают страшные проблемы со связью между частями и подразделениями. Также они сами говорят о больших потерях среди личного состава.

Что известно о Виталии Герасимове

Генерал-майор Виталий Герасимов участвовал во второй чеченской войне, в войне в Сирии и аннексии Крыма.

Более того, ГУР сообщает, что Герасимову даже вручили медаль “За возвращение Крыма”.