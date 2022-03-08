Під час боїв поблизу Харкова ліквідовано начальника штабу – першого заступника командувача 41-ї загальновійськової армії генерал-майора Віталія Герасимова.

Крім того, було також вбито та поранено кілька старших офіцерів штабу армії.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

– Чергові втрати серед вищого командного складу армії країни-окупанта. Під час боїв поблизу Харкова ліквідовано Віталія Герасимова – російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу Росії, – заявили в ГУР Міноборони.

Українські розвідники перехопили розмови офіцерів російських окупаційних військ. Між собою вони визнають страшні проблеми зі зв’язком між частинами та підрозділами. Також вони самі кажуть про великі втрати серед особового складу.

Що відомо про Віталія Герасимова

Генерал-майор Віталій Герасимов брав участь у другій чеченській війні, російській військовій операції в Сирії та анексії Криму.

Ба більше, ГУР повідомляє, що Герасимову навіть вручили медаль “За повернення Криму”.