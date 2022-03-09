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Факты / Украина / Общество

В результате авиаудара на Житомирщине погибли 5 человек, двое из них — дети

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Житомир

В городе Малин Житомирской области в результате авиаудара погибли 5 человек, двое из них — дети 2021 года рождения.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в городе разрушены семь домов. Поисково-спасательные работы продолжаются. От ГСЧС привлечены 11 человек и две единицы техники.

– 8 марта в 20.50 в г. Малин Житомирской области по ул. Вокзальная в результате авиационного удара разрушены 7 частных одноэтажных жилых домов, погибли 5 человек, из них двое детей (2021 г.р.), — сообщили в ГСЧС.

Также под обстрел российских войск попал завод изоляционных материалов и общежитие в Житомире.

По словам мэра Сергея Сухомлина, в общежитии отсутствовали военные, но есть раненые среди гражданских лиц.

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Фото: ГСЧС

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