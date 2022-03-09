У місті Малин Житомирської області внаслідок авіаудару загинуло 5 людей, двоє з них – діти 2021 року народження.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, у місті зруйновано сім будинків. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Від ДСНС залучено 11 осіб та дві одиниці техніки.

– 8 березня о 20.50 у м. Малин Житомирської області по вул. Вокзальна внаслідок авіаційного удару зруйновано 7 приватних одноповерхових житлових будинків, загинуло 5 осіб, з них двоє дітей (2021 р.н.), – повідомили у ДСНС.

Також під обстріл російських військ потрапили завод ізоляційних матеріалів та гуртожиток у Житомирі.

За словами мера Сергія Сухомлина, у гуртожитку були відсутні військові, але є поранені серед цивільних осіб.