Кабинет министров Украины работает над тем, чтобы наименее защищенные украинцы получали выплаты в условиях военного положения.

Об этом заявил сегодня в новом видеообращении премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он проинформировал о решении правительства, согласно которому помощь наиболее уязвимым категориям населения продолжат выплачивать автоматически, без обращения в органы социальной защиты.

Речь идет о: малообеспеченных семьях, одиноких матерях, детях с тяжелыми заболеваниями, внутренне перемещенных лицах.

Кроме того, Кабмин принял еще одно важное решение: изменил порядок начисления льгот и субсидий.

– Второе важное направление: льготы и субсидии. Правительство изменило порядок их начисления. В случае если местные органы соцзащиты не смогут выполнять свои функции, все выплаты будут осуществлены непосредственно Министерством социальной политики через Ощадбанк, даже если у получателей открыты счета в других банках, — подчеркнул Шмыгаль.

О деталях новых решений Кабмина проинформировали в Министерстве социальной политики Украины. В ведомстве объяснили, что выплаты государственных социальных пособий продлятся в течение срока действия военного положения плюс один месяц после его завершения.

В указанный период не нужно будет обращаться за переназначением этой государственной соцпомощи или подтверждать право на ее получение.

Решение правительства касается таких выплат:

• помощи малоимущим семьям;

• помощи одиноким матерям на детей, а также помощи на детей, над которыми осуществляется опека;

• помощи на детей, которые имеют тяжелые заболевания и которым не установлена инвалидность;

• ежемесячной помощи гражданам, проживающим с лицом с инвалидностью I или II групп вследствие психического расстройства;

• временной помощи детям, родители которых не платят алименты, не имеют возможности их содержать;

• ежемесячной помощи ВПЛ (внутренне перемещенным лицам);

• временной соцпомощи неработающим гражданам, которые достигли общего пенсионного возраста, однако еще не получили право на выплату пенсий.

Кроме того, денежные пособия, льготы и субсидии украинцы смогут получать, даже если органы социальной защиты не работают из-за активных боевых действий.

Как и анонсировал Денис Шмыгаль, в таких случаях Министерство соцполитики обеспечит финансирование льгот и субсидий на основе реестров получателей.

После этого министерство направит средства в Ощадбанк, а тот уже обеспечит перечисление средств людям:

• тем, кто получал выплаты через банки, средства будут перечислены на их банковские счета;

• а те, кто получал выплаты через Укрпочту, получат денежный перевод через международную платежную систему MY TRANSFER.

Чтобы получить такой денежный перевод, нужно будет обратиться с паспортом и справкой с индивидуальным налоговым номером в любое отделение Ощадбанка в Украине. Сделать это нужно в течение 60 календарных дней с даты зачисления перевода.